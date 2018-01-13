  • 13 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Türkmenleri seçimlerde 'ittifak' kararı aldı

Irak Türkmenleri seçimlerde 'ittifak' kararı aldı

Irak Türkmenleri bir araya geliyor. 'Irak Türkmenleri Cephesi' adlı koalisyon çatısı, seçimlerde tüm Türkmenleri temsil edecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Türkmenleri seçimlerde ittifak kararı aldı

Irak Türkmenleri, Mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere, "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı.

Koalisyona ITC, Milliyetçi Türkmen Hareketi Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, İslami Türkmen Vefa Hareketi Partisi ve Irak Türkmen İslami Partisi katılacak.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, söz konusu partilerin yanı sıra Bedir Örgütüne bağlı Türkmen adaylar ile bazı bağımsız adayların da koalisyonda yer alacağını belirtti.

Hak ve hukukunu garantiye almak isteyen Türkmenler, güçlü bir koalisyonla seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ırak türkmenleri, genel ve yerel seçimler, Irak Türkmenleri Cephesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER