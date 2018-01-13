Irak Türkmenleri seçimlerde 'ittifak' kararı aldı

Irak Türkmenleri, Mayıs ayında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere, "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı.

Koalisyona ITC, Milliyetçi Türkmen Hareketi Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, İslami Türkmen Vefa Hareketi Partisi ve Irak Türkmen İslami Partisi katılacak.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, söz konusu partilerin yanı sıra Bedir Örgütüne bağlı Türkmen adaylar ile bazı bağımsız adayların da koalisyonda yer alacağını belirtti.

Hak ve hukukunu garantiye almak isteyen Türkmenler, güçlü bir koalisyonla seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA