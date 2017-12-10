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Irak Türkmen Cephesi, Tuzhurmatu saldırısıyla ilgili Kürt Siyasi partileri suçladı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: “Tuzhurmatu saldırısı, Kürt siyasi partilerin kontrol edemedikleri ayrılıkçı grupları tarafından yapıldı.”

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Irak Türkmen Cephesi, Tuzhurmatu saldırısıyla ilgili Kürt Siyasi partileri suçladı

Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan saldırısıyla ilgili Kürt siyasi partileri suçladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, yaptığı açıklamada, "Tuzhurmatu saldırısı, Kürt siyasi partilerin kontrol edemedikleri ayrılıkçı grupları tarafından yapıldı." dedi.

Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgeler için ciddi tehdit oluşturmaya başlayan ayrılıkçı Kürt grupların, Kürt siyasi partiler tarafından kontrol edilmesi çağrısında bulunan Salihi, ''Merkezi Bağdat hükümetine bağlı federal gücün Kerkük, Tuzhurmatu ve Kerkük'ün güneyini kontrol etmesini hala kabullenmeyenler var. Bu ayrılıkçı Kürt grupların oluşturduğu tehlikenin önüne geçilmesi devletin görevidir.'' dedi.

Tuzhurmatu ilçesinde şiddet olayları ve saldırıların son on gün içinde artmaya başladığına dikkati çeken Salihi, ''Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu'da insan hakları ihlal ediliyor. İlçenin doğusundan gelen havan saldırılarında sivil insanlar hedef alınıyor ve çocuklar öldürülüyor.'' şeklinde konuştu.

Salahattin iline bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu ilçe merkezine yönelik dün düzenlenen havan saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: ırak türkmen cephesi, Erşat Salihi, Kürt Siyasi partiler
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