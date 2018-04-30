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Buradasınız : » » Irak, Türkiye'nin desteğinden memnun

Irak, Türkiye'nin desteğinden memnun

Irak'ın güneyindeki Meysan ili Valisi Ali Devvay Lazim, Irak halkının güvenliğini destekleyen Türkiye'nin desteğini sürdürmesini istediklerini söyledi.

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Irak, Türkiyenin desteğinden memnun

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güneyindeki Meysan (Amara) vilayetinde Vali Ali Devvay Lazim ile görüşerek, Türkiye'nin buradaki yatırım ve destek projelerini ele aldı.

Vali Lazim, Irak hükümeti ve yerel Meysan yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Geçmiş dönemlerde çok sayıda Türk şirketiyle yatırım ve diğer alanlarda çalışmalarımız oldu. Türk dostlarımız Irak hükümeti ve halkının istikrar ve güvenliğini destekliyor. Irak toplumunun yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Türkiye hükümetinin desteğini sürdürmesini istiyoruz" dedi.

Türk şirketlerinin geçmişte Meysan'da birçok başarıya imza attığını dile getiren Vali Lazim, bu şirketlerin yatırım için tekrar kente dönmesini arzu ettiklerini belirtti.

Irak ile Türkiye arasındaki su meselesine de değinen Lazim, bu konuda kuraklık riski bulunan güney kentlere destek istedi.

Lazim ayrıca Amara Üniversitesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında iş birliği protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

"Irak'ın öncelikleri Türkiye'nin öncelikleridir"

Büyükelçi Yıldız da Türkiye'nin Irak'a desteklerini hatırlatarak, "Irak'ın öncelikleri Türkiye'nin öncelikleri haline geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Irak'tan ayrılma çabasına karşı net tavrımızı ortaya koyduk. DEAŞ terörünün bitirilmesinde ve yeniden imar konusunda yardım gösterdik, göstereceğiz de" dedi.

Yıldız, terör örgütü DEAŞ'ın sebep olduğu olaylardan dolayı bir süre Irak'ın güneyi ile ilgilenemediklerini ifade etti.

"Evde yangın varken kimse çıkıp bahçeyi sulayamaz. Ama artık evimizi toparlamamız lazım. Türkiye, inşaat, sanayi ve diğer alanlardaki marka olmuş tecrübesini bu vilayetlerle paylaşmak istiyor."

Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Irak'taki faaliyetlerine de değinerek, kurumun Amara ile ilgili projelere destek vereceğini aktardı.

Görüşmede olan TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer de kurum hakkında Iraklı valiye bilgi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, yatırım, TİKA
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