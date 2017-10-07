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Buradasınız : » » Irak, Türkiye ve İran'dan sınır kapılarının kapatılmasını istedi

Irak, Türkiye ve İran'dan sınır kapılarının kapatılmasını istedi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran makamlarına resmi bir yazı göndererek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle sınır kapılarını kapatmasını istedi.

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Irak, Türkiye ve İrandan sınır kapılarının kapatılmasını istedi

Irak Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ve İran'dan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır kapılarını kapatmasını talep ettiği bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Ahmed Mahcub tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ve İran'ın Bağdat Büyükelçiliklerine, IKBY ile sınır kapılarının kapatılması ve petrol ihracatı ile satışı başta olmak üzere ticari işlemlerin sınırlandırılması talebini içeren resmi bir yazı gönderdiğini duyurdu.

Irak hükümetinin, kanunlar çerçevesinde atılan adımların uygulanması için Türkiye ve İran ile çalıştığı vurgulanan açıklamada, taraflar arasındaki çalışmada "iyi komşuluk ilişkileri, Irak'ın egemenliğine saygı, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak tehlikelerle mücadele" gibi prensiplerin esas alınması gerektiği ifade edildi.

Etiketler: sınır, iran, Irak, IKBY
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