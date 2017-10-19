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Irak 'tartışmalı bölgelerden çekildiği' iddialarını yalanladı

Irak İçişleri Bakanlığı, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin bazı tartışmalı bölgelerden çekildiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

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Irak tartışmalı bölgelerden çekildiği iddialarını yalanladı

Irak İçişleri Bakanlık Müsteşarı Vehab et-Tai, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz, görev yerlerinde konuşlanmış durumda, federal polis, çevik kuvvet, terörle mücadele ya da ordu birliklerinden bir tabur dahi geri çekilmedi." ifadesini kullandı.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünü arayarak son gelişmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Tai, kentte istikrarın hakim olduğunu, tüm güvenlik birimlerinin çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Tai, bazı taraflı medya kuruluşlarının bu tür haberlerinin, Iraklı kahramanların azimlerini etkileme ya da halkı telaşlandırma teşebbüsünden ibaret olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: tartıymalı bölge, Merkezi yönetim, Irak, İçişleri Bakanlığı
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