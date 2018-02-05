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Irak-Suriye sınırında 17 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak-Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'ı hedef alan hava saldırısında 17 militan öldürüldü.

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Irak-Suriye sınırında 17 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak Hava Kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Pilot Saman Galib, Irak-Suriye sınırında yer alan Baac ilçesinde DEAŞ militanlarına hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucu 17 militan öldürüldü, örgüte ait araçlar ve iletişimde kullanılan ekipmanlar da imha edildi.

Irak-Suriye sınırında yer alan ve Musul kent merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafede bulunan Baac ilçesi genel olarak çöl alanlarından oluşuyor.

Irak ordusunun, Temmuz 2017'de Musul vilayetini terör örgütü DEAŞ'tan tamamen geri almasının ardından, teröristler kırsal alanlar ve çöl bölgelerinde saklanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, suriye, DEAŞ, militan
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