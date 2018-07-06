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Irak Suriye sınırına tel duvar örüyor

Irak, Suriye'yle olan sınır hattında DEAŞ militanlarının geçişini engellemek için gözlem ve kontrol noktaları kurmaya başladı.

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Irak Suriye sınırına tel duvar örüyor

Irak'ın Anbar vilayetindeki sınır muhafızları sözcüsü Enver Hamid Nayif'in verdiği bilgilere göre  Suriye sınırı boyunca dikenli tel ve gözetleme kulelerinin inşasına 10 gün önce başlandı.

Koruma hattı 20 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, siperler, termal kameralar ve insansız hava araçları ile gözetlemeye müsait olacak şekilde inşa ediliyor.

DEAŞ, bölge için hala tehlikeli

Bağdat DEAŞ'a karşı geçen yıl zafer ilan etmişti. Ancak örgüt Suriye'nin doğusundaki çöllük bölgenin bazı kısımlarını elinde tutuyor ve Irak içinde saldırı düzenleyebilme avantajını koruyor.

Koalisyon değerlendirecek

Sözcü Nayif Irak Savunma Bakanlığı ve ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'la mücadele koalisyonundan uzmanların 'tel örgülerin etkisini değerlendimek' için bölgeye gidebileceğini de aktardı.

Nayif "Eğer kurulumları onaylarlarsa Suriye sınırı boyunca inşaata devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Independent

Etiketler: suriye, sınır, Irak
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