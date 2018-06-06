  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

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Irak seçimlerinde oylar elle sayılacak

Irak parlamentosu 12 Mayıs seçimindeki bütün oyların elle sayılmasını kararlaştırdı.

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Irak seçimlerinde oylar elle sayılacak

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