  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.456
  • BIST 96698.86
    ALTIN 188.568
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Savunma Bakanlığı güvenlik planıyla ilgili iddiaları reddetti

Irak Savunma Bakanlığı güvenlik planıyla ilgili iddiaları reddetti

Irak Savunma Bakanlığı, tartışmalı bölgelerdeki güvenlik planının yeniden gözden geçirilmesi konusunda çıkan iddiaları yalanladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Savunma Bakanlığı güvenlik planıyla ilgili iddiaları reddetti

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile terör örgütü DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Kerkük'ün de içerisinde olduğu tartışmalı bölgelerdeki askeri güvenlik planını tekrar gözden geçirerek anlaşmaya vardığı iddialarını yalanladı.

Bakanlık yazılı açıklamasında, Kerkük dahil olmak üzere tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin temin edilmesinin Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde olduğu ve koalisyon güçlerinin bölgede herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, emniyet güçleri ile istihbarat birimlerinin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliğin temin edilmesi için sıkı planları devreye soktuğu, terör ve suç örgütlerinin uyuyan hücrelerinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili büyük bir mücadelenin sergilendiği vurgulandı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver dün yazılı açıklamasında, Peşmerge ve koalisyon güçlerinin, tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin temin edilmesi ve askeri planın tekrar gözden geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'den bu yana, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin yüzde 90'ında denetimi ele almış, Peşmerge güçleri ise IKBY sınırlarına çekilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının tamamen sona erdiğini ilan etse de, teröristler özellikle tartışmalı bölgelerde intihar saldırıları, yol kesme ve adam kaçırma gibi eylemlere devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: koalisyon güçleri, Kerkük, Irak, IKBY, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER