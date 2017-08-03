  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Irak, Saddam dönemine ait parasını faiziyle geri aldı

Irak'ın, devrik lider Saddam Hüseyin döneminden kalan "petrol karşılığında gıda ve ilaç" programı kapsamında ödenmeyen 131 milyon dolarını BM'den geri aldığı bildirildi.

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Irak, Saddam dönemine ait parasını faiziyle geri aldı

Irak'ın, devrik lider Saddam Hüseyin döneminden kalan "petrol karşılığında gıda ve ilaç" programı kapsamında ödenmeyen 131 milyon dolarını Birleşmiş Milletler'den (BM) geri aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM tarafından el konulan 131 milyon doları 6 yıllık faiziyle birlikte geri alabildik." denildi.

Açıklamada, Irak'ın vermiş olduğu uzun uğraşlar ve BM Genel Sekreterliğiyle yapılan görüşmeler sonucu paranın geri alınabildiği ifade edildi.

Devrik lider Saddam Hüseyi'nin 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından uluslararası toplumun talebi üzerine BM tarafından Irak'a ambargo uygulanmaya başlanmıştı. Ambargonun uygulamaya konulmasından sonra BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın belirli bir miktarda petrol ihracatına izin vererek, karşılığında gıda ve ilaç almasına olanak tanıyordu.

Etiketler: Irak, Saddam Hüseyin, BM
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