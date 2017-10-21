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Irak: Peşmerge Alman yapımı termal füzelerle saldırıyor

Irak merkezi yönetimi, Irak hükümetine bağlı askeri birliklerin bulunduğu alanlara, Peşmergenin Alman yapımı termal füzelerle saldırdığını açıkladı.

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Irak: Peşmerge Alman yapımı termal füzelerle saldırıyor

Irak Savunma Bakanlığına bağlı "Ortak Operasyonlar Komutanlığı"ndan yapılan yazılı açıklamada, "Altunköprü'den 3 kilometre uzaklıkta bulunan IKBY güçleri, havan topuyla saldırmaya devam ediyor. Irak hükümetine bağlı askeri birliklerin bulunduğu alanlara Peşmergenin Alman yapımı termal füzelerle saldırıyor." denildi.

"Federal kuvvetler bu ateşi anında söndürme gücüne sahiptir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Ancak saldırıda bulunan 'paralı kuvvetler' arasında yer alan Peşmerge evlatlarımızın hayatına verdiğimiz önemden dolayı karşı saldırıda bulunmuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak merkezi yönetime bağlı güçler, dün, Peşmergenin denetiminde bulunan Kerkük'ün 35 kilometre kuzeybatısındaki Altunköprü nahiyesinde kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Peşmerge, kerkük son durum, kerkük operasyonu, Irak, ibadi, altunköprü
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