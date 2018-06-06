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Irak ordusundan terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon

Irak ordusu, Diyala vilayetinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

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Irak ordusundan terör örgütü DEAŞa büyük operasyon

Diyala'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan askeri operasyon, yerel polis ve orduya bağlı 5. komando birliğindeki ortak kuvvetlerle yapılıyor.

Diyala polis gücünde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, güvenlik güçlerinin olmadığı dağlık Hamrin bölgesinde DEAŞ'a bağlı hücrelerin faal olduğuna dair istihbarat aldıklarını, teröristlerin bu bölgeden sızmalarla sivillere ve güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediklerini vurguladı.

Son aylarda Diyala vilayetinin kuzeyindeki bölgelerde sivillere ve Irak güvenlik güçlerine karşı sık sık silahlı saldırılar düzenleniyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyala, DEAŞ, Irak ordusu, ibadi
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