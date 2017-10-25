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Irak Ordusu'ndan Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye sınırında nihai operasyona hazırlanıyor.

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Irak Ordusundan Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

Irak hava kuvvetleri terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğu bölgelere havadan bildiri atarak operasyonun başlayacağını duyurdu.

Bildirilerde, "Güvenlik güçleriniz sizi özgürleştirmeye geliyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Irak ordusu, DEAŞ, operasyon
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