Irak Ordusu'ndan Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

Irak hava kuvvetleri terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğu bölgelere havadan bildiri atarak operasyonun başlayacağını duyurdu.
Bildirilerde, "Güvenlik güçleriniz sizi özgürleştirmeye geliyor" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: TRTHABER
Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye sınırında nihai operasyona hazırlanıyor.
Irak hava kuvvetleri terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğu bölgelere havadan bildiri atarak operasyonun başlayacağını duyurdu.
Bildirilerde, "Güvenlik güçleriniz sizi özgürleştirmeye geliyor" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: TRTHABER