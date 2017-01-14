  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Irak güvenlik güçleri, Musul'un güneydoğusundaki mahallelerin tamamında kontrolü sağladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Irak ordusu Musulun güneydoğusunda kontrolü sağladı
Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.
 
Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.
 
Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.
 
Irak güçleri bazı devlet tesislerini ele geçirdi
 
Terörle mücadele güçlerinde görevli Tuğamiral Gazi el-Akidi, terörle mücadele güçleri, 9'uncu Zırhlı Tümen ve Federal Polisin Dicle Nehri üzerindeki Hürriyet ve El-Atik köprülerinin yakınında DEAŞ militanları ile gece şiddetli çatışmalara girdiğini ve sabaha karşı istihbarat müdürlüğü karargahı ile El-Futuvva okulunu ele geçirmeyi başardığını aktardı.
 
Çatışmalarda Irak ordusundan 3 askerin öldüğünü, bazı askerlerin yaralandığını ifade eden Akidi, DEAŞ'ın kayıplarının çok olduğunu ve Irak güçlerinin ilerlemeye devam etmesinden dolayı ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir sayı vermenin mümkün olmadığını dile getirdi.
 
Akidi, Irak güçlerinin son 24 saatte Musul'un kuzeyinde El-Maliyye ve Ed-Dubbat Mahallelerini, El-Mecmuatu es-Sekafiyye bölgesindeki Musul Üniversitesi'ni ve El-Faysaliyye Mahallesinin bir kısmını DEAŞ'tan kurtardığını kaydetti.
 
 
Etiketler: somar, Musul operasyonu, Musul, Irak ordusu, filistin, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER