Irak ordusu Kerkük'te operasyon başlattı

Bağdat yönetiminin, Kerkük'ten çekilmesi için Peşmergeye tanıdığı süre doldu, Irak ordusu harekete geçti.

Kerkük'teki petrol kuyularına ve peşmergenin elindeki askeri üsse doğru ilerlemeye başladı.Yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Gerginliğin had safhaya ulaştığı Kerkük'te, Irak güçlerinin kentin güneyinden Peşmergenin kontrolündeki bölgeye ilerleyişi sürüyor.

Irak Devlet Televizyonu, merkezi hükûmet güçlerinin kentin batısındaki petrol sahaları dahil bazı yerleri ele geçirdiğini bildirdi.

Televizyon, Başbakan İbadi'nin, Irak güçlerine Kerkük'te güvenliği peşmerge ile işbirliği içinde sağlaması talimatı verdiğini de duyurdu.

Tazehurmatu kasabası yakınında ise ağır silahların kullanıldığı çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu'daki çatışma Haşdi Şabi ile Peşmergeler arasında çıktı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'ye saldırı halinde karşılık vermesi talimatı verdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi de Türkmenlere seslenerek "Kimsenin hedefi olmayın. Kendinizi koruyun" dedi..

Son günlerde, Irak güçleri ve ona bağlı Haşdi Şabi'nin Kerkük'teki yığınağı artmıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un gerginliği düşürmeye yönelik olarak Irak Kürt Bölgesel yönetimiyle görüşmesi de sonuçsuz kalmış, Bağdat yönetimi, terör örgütü PKK’nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu açıklamıştı.

Barzani yönetimi ise Kerkük'te terör örgütünün varlığı bulunmadığını iddia etmişti.