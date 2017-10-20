Irak ordusu ile peşmerge arasında çatışma

Reuters'ın haberine göre, Kerkük Erbil yolunda Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı.
Irak birlikleri, Kerkük'te Peşmergenin elindeki son kasaba olan Altunköprü'yü aldı.
Ayrıntılar birazdan...
Reuters'ın haberine göre, Kerkük Erbil yolunda Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı.
Reuters'ın haberine göre, Kerkük Erbil yolunda Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı.
Irak birlikleri, Kerkük'te Peşmergenin elindeki son kasaba olan Altunköprü'yü aldı.
Ayrıntılar birazdan...