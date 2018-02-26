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Buradasınız : » » Irak ordusu DEAŞ'lı teröristlerin mağarasını vurdu

Irak ordusu DEAŞ'lı teröristlerin mağarasını vurdu

Irak ordusunun Musul kenti kırsalında DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bir mağarayı vurması sonucu 30 terörist öldü.

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Irak ordusu DEAŞlı teröristlerin mağarasını vurdu

Orduya bağlı 20. Bölük Komutanı Abbas Abdulmunim, ordunun Musul'un batı kesimindeki Beac kasabasında istihbarat bilgilerine dayanarak yaklaşık 30 teröristin barınak olarak kullandığı bir mağarayı tespit ettiğini açıkladı.

Mağaranın elektrik, su ve ulaşım araçları ile donatıldığına dikkati çeken Abdulmunim, ordu güçlerinin mağarayı bombalayarak yıktığını söyledi. 

Olayda mağarada bulunan tüm teröristlerin öldüğünü anlatan Abdulmunim, "Bombardıman sırasında mağara içinde de birkaç patlama gerçekleşti. Bu da içeride cephanelik, patlayıcı madde ve akaryakıt bulunduğunu gösteriyor." dedi.

Irak güçlerinin tüm şehirleri terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristler çöl bölgesinde saklanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak ordusu, DEAŞ, teröristler
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