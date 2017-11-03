  • 03 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.825
    EURO 4.46
  • BIST 113289.82
    ALTIN 156.818
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak ordusu, DEAŞ'ın Suriye sınırındaki son kalesine girdi

Irak ordusu, DEAŞ'ın Suriye sınırındaki son kalesine girdi

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye sınırındaki El Kaim'e girdiklerini bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak ordusu, DEAŞın Suriye sınırındaki son kalesine girdi

Reuters’ın haberine göre Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye sınırındaki El Kaim'e girdiklerini açıkladı. 

Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: suriye, Irak ordusu, el kaim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER