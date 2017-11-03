Irak ordusu, DEAŞ'ın Suriye sınırındaki son kalesine girdi

Reuters’ın haberine göre Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye sınırındaki El Kaim'e girdiklerini açıkladı.
Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye sınırındaki El Kaim'e girdiklerini bildirdi.
Reuters’ın haberine göre Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye sınırındaki El Kaim'e girdiklerini açıkladı.
Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...