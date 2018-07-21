Irak ordusu çekildi, PKK Musul'a konuşlanıyor

Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesiyle birlikte terör örgütü PKK ve ona bağlı gruplara tekrar Sincar'da konuşlanma fırsatı doğdu.

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, örgütün Musul’da 3 sığınak yaptığını söyledi.

Güvenlik boşluğunu fırsat bilen PKK, bu bölgelerde yuvalanmaya başladı.

Halk tedirgin

Huveyt, Musul halkının örgütün kente sızmasından endişe duyduğunu söylüyor.

"Bölgede yaşayan insanlar, PKK’nın gelecekte haraç toplamasından endişeli. Örgütün bölgede yayılmacı bir politika izlemesinden Irak merkezi hükümeti sorumlu. Eğer Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin rızası olmazsa, PKK ne Şengal (Sincar) ne de Musul’a ayak basabilir."

Teröristler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor

Musul İl Meclisi Üyesi Seydo Hüseyin Tatani de örgütün Musul'da konuşlanmaya başladığı iddiasına destek verdi.

Tatani'ye göre teröristler Suriye ile Irak arasında rahat bir şekilde gidip geliyor, Sincar ve sınır bölgelerinde de sığınak sayılarını artırdılar.

Sincar'daki güç dengesi

Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafedeki Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu.

ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırına ulaştı, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledi.

Ezidi silahlı gruplar

Bu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığından ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı vardı.

Operasyon sinyali

Türkiye, Mart'ta PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul'den 26 Mart'ta açıklama geldi.

PKK bölgeden çekilmedi

15'inci Tugay'a bağlı birlikler, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da vardı.

Kaynak: AA