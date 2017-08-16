Irak ordusu, Başbakan İbadi'den talimat bekliyor

Büyük Telafer operasyonunun önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
Terör örgütü DEAŞ'a son darbeyi vurmak için hazırlıklarını yapan Irak ordusu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatını bekliyor.
"Operasyon başladı" açıklaması yapan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Hadiri ise yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle görevden alındı.
Öte yandan bölgede iki ateş arasında kalmaktan endişelenen sivillerin bir kısmı kentten ayrıldı.
27 Temmuz'dan bugüne Telafer'deki 700 aile güvenli bölgelere geçti.
Kızılay'ın öncülüğünde bu ailelere gıda yardımı yapılıyor.
Ancak Haşdi Şabi milisleri, Türkmenlerin Musul bölgesinden dışarıya çıkması konusunda engellemelerde bulunuyor.
Telafer'de 5 noktada giriş ve çıkışlar da DEAŞ'lı teröristlerin kontrolünde.