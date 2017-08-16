Irak ordusu, Başbakan İbadi'den talimat bekliyor

Irak'ta Musul'dan sonra Türkmen şehri Telafer'i de DEAŞ'tan kurtarmak için son hazırlıklar yapılıyor. Irak ordusu,büyük operasyon için Başbakan İbadi'den talimat bekliyor.