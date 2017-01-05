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Irak, Musul'u DEAŞ kontrolünden almaya çalışıyor

Irak güçleri büyük çaplı bir harekat başlatarak Musul'un batısında bazı bölgeleri DEAŞ'ın kontrolünden çıkarmak için uğraşıyor.

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Irak, Musulu DEAŞ kontrolünden almaya çalışıyor

Irak ordusu El-Cezire Operasyonları Komutanı Tümgeneral Kasım el-Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Musul'un batısında DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Anna, Rava ve El-Kaim bölgelerini geri almak için bu sabah geniş çaplı harekat başlattığını söyledi.

Operasyonun öncelikle birçok cepheden Anna'ya yönelik başlatıldığını, söz konusu bölgenin DEAŞ'tan alınmasından sonra Rava ve El-Kaim'e yönelineceğini ifade eden Muhammedi, koalisyon güçlerine ait uçakların da DEAŞ'a ait hedefleri vurduğunu aktardı.

Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyona başlamıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda bugüne kadar ağırlıklı olarak kentin doğu bölgelerinde ilerleme kaydedilmişti.

Etiketler: Irak güçleri, Musul, DEAŞ, harekat
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