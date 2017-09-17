Irak Milli Güvenlik Konseyi, IKBY referandumunu reddetti

Irak Milli Güvenlik Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinin açıklamada, Irak Milli Güvenlik Konseyi'nin başkent Bağdat'ta İbadi başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Konsey, Kürdistan bölgesinin referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti. Bu ayrıca ülkenin milli güvenliği ve sosyal bileşenler yapısına karşı tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Irak Milli Güvenlik Konseyi'nin ülkenin toprak bütünlüğünü, halkı korumaya karşı tutumunu ve ülke ile vatandaşların güvenliğini tehdit eden girişimleri durdurma görevine işaret edilen açıklamada, "Konsey, ayrıca ülkenin güvenliğini riske atmak yerine sorunları diyalog yoluyla çözmenin önemine değindi." ifadesi kullanıldı.