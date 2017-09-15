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Irak meclisinde Cumhurbaşkanı'nı görevden almak için imza toplanıyor

Irak meclisinde Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden azletmek için imza toplandığı bildirildi.

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Irak meclisinde Cumhurbaşkanını görevden almak için imza toplanıyor

Irak meclisinde Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden azletmek için imza toplandığı bildirildi.

Meclisin en büyük grubu Ulusal Koalisyon milletvekillerinden Muhammed Sayhud, "Milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanı Masum'dan güvenoyunu geri çekip görevden azletmek için imza topluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanının anayasayı ve ülkenin birliğini muhafaza etme görevinin bulunduğunu hatırlatan Sayhud, "Ancak kendisi Mesut Barzani'nin bağımsızlık tehlikesine karşı kılını kıpırdatmıyor. Böylece görevi devralınca ettiği yemini bozmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Sayhud, toplanan imza sayısı hakkında bilgi vermezken, bunların kayda değer sayıya ulaştığı ve artmakta olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Masum'un görevden azledilmesi için meclis oturumundaki milletvekili sayısının mutlak çoğunluğa ulaşması gerekiyor.

Meclisin, yarınki oturumunda konuyla ilgili toplanan imzaların başkanlık divanına sunulması ardından oylamaya geçilmesi bekleniyor.

Irak'ta 2003 ABD işgali sonrası siyaset Şii, Sünni ve Kürt denklemi üzerine kuruldu. Bundan dolayı söz konusu gruplar arasında yapılan siyasi anlaşmalar gereği Cumhurbaşkanı Kürt, Başbakan Şii, Meclis Başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

Irak meclisi, dün de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı. AA

Etiketler: ırak meclisi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum
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