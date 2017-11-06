Irak mahkemesinden IKBY kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin kararını açıklayan Irak Federal Mahkemesi, anayasanın ülkedeki hiçbir bileşene ayrılma hakkı vermediğini belirtti.

Federal Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada "Anayasanın 1. ve ilgili diğer maddeleri, Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini belirtiyor. 109. madde de tüm kentlerdeki federal yönetimlere bu birliği muhafaza etme sorumluluğunu yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Samuk şunları kaydetti:

"Federal Mahkeme buradan hareketle, 'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı' kararını almıştır."

25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski lideri Mesud Barzani, bir çok dünya ülkelerinden gelen uyarılara rağmen gayrimeşru bir şekilde referandum gerçekleştirmişti. Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden girişimi hiç bir ülke tanımadı. Süreç, Barzani'nin görevi bırakmasına kadar uzandı.

Kaynak: AA/TRT Haber