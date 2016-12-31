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Irak Kuveyt'e tazminatları 6 ay sonra ödeyecek

BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'i işgalinin ardından savaş mağdurlarına tazminat ödemesini 6 ay erteledi.

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Irak Kuveyte tazminatları 6 ay sonra ödeyecek
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'i işgalinini ardından savaş mağdurlarına tazminat ödemesini 6 ay erteledi.
 
Irak'ın, Kuveyt'teki savaş mağdurları için BM tazminat fonuna yapacağı ödemenin ertelenmesi kararı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.
 
BMGK'da 2010 yılında kabul edilen kararla Irak'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmış, Irak hükümetinden petrol ihracatından elde ettiği gelirin yüzde 5'ini tazminat fonuna aktarması talep edilmişti.
 
Irak'ın BM tazminat fonuna yapması gereken ödeme daha önce de birkaç kez ertelenmişti.  AA
Etiketler: birleşmiş milletler, Irak, kuveyt'e tazminat
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