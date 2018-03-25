Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde memur protestosu

Süleymaniye kentindeki öğretmen ve sağlık çalışanları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışan memurlar, mahkeme binası önünde bir araya gelerek hükümet karşıtı sloganlar attı.

Memurlar, maaşlarının kesintisiz ve zamanında ödenmemesi halinde bugünden itibaren başlattıkları boykota devam edeceklerini duyurup, kararlılıklarını göstermek için de çadır kurdu.

Mahkeme önündeki caddeyi trafiğe kapatan göstericiler, "mafya hükümet, "artık yeter" ve "yıkılsın bu hükümranlık" gibi sloganlarla hükümeti eleştirdi.

Kitlesel gösteriler, Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra Kelar, Ranya ilçeleriyle Halepçe kentinde de düzenlendi.

Erbil'de göz yaşartıcı gazla müdahale

Hükümet karşıtı gösterilerin nadir yapıldığı Erbil'de yüzlerce memur, Şanedar Parkı'nda bir araya gelerek Bakanlar Kurulu binası önüne doğru yürümek istedi.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Bakanlar Kurulu çevresine göstericilerin yaklaşmasına izin verilmezken, çevik kuvvet ekipleriyle memurlar arasında arbede yaşandı. Polisler, memurların bir araya geldi bölgeye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler gazdan etkilendi.

Gösteriye, memurların yanı sıra bazı Peşmergeler de katıldı. Hükümet karşıtı gösterilere katılan Peşmergeler, "Artık yeter, cepheleri ve mevzileri korumak yerine gelin hakkımızı savunalım" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

IKBY'deki 1 milyon 400 bin memurun geçen yılın Kasım ayına ait kesintili maaşını bu hafta içerisinde alması bekleniyor.

Bağdat yönetimi geçen hafta, yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra IKBY'deki memurların maaşlarının ödenmesi için 260 milyon dolar göndermişti.

IKBY hükümeti ise, Bağdat'ın gönderdiği parayla tüm memur maaşlarını kesintili bir şekilde ödemeye çalışacağını duyurmuştu.

Erbil-Bağdat arasındaki bütçe ve maaş krizi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin Mayıs 2014 tarihinde Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etme kararına bir tepki olarak, Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesiyle memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulanmasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Mart'ta IKBY'deki bazı memurların maaşlarının gönderileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA