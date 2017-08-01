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Irak, İranlı askerlerin kemiklerini teslim etti

Irak makamlarının, İran-Irak arasındaki Körfez Savaşı'nda hayatını kaybeden 48 İran askerine ait ceset kalıntılarını ülkelerine teslim ettiği bildirildi.

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Irak, İranlı askerlerin kemiklerini teslim etti

Irak makamlarının, İran-Irak arasındaki Körfez Savaşı'nda hayatını kaybeden 48 İran askerine ait ceset kalıntılarını ülkelerine teslim ettiği bildirildi.

Irak'ın güney kesiminde yer alan Basra kentindeki Şelamçe Sınır Kapısı'nda görevli Kazım el-Yasiri, AA muhabirine, Irak-İran arasında 1980'li yıllardaki savaş sırasında hayatını kaybeden 48 İran askerinin kemiklerinin ülkesine teslim edildiğini belirtti.

Yasiri, Irak'ın sınır bölgelerinde bulunan İranlı askerlere ait ceset kalıntılarının Şelamce Sınır Kapısı'ndan Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün huzurunda teslim edildiğini söyledi.

Komşu iki ülke İran ve Irak, sekiz yıl süren şiddetli bir savaşa girmiş, her iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

İki ülke, savaşta hayatını kaybedenlerin kemiklerinin teslimine ilişkin Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün gözetiminde 2008 yılında anlaşma imzalamıştı.

Etiketler: iran, Irak
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