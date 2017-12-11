Irak-İran sınırındaki depremde ölü sayısı 620'ye çıktı

Irak-İran sınırında geçen ay meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde ölenlerin sayısının 620'ye yükseldiği bildirildi.

Mehr haber ajansına konuşan Kirmanşah Adli Tıp Kurumu Müdürü Artin Kemali, 12 Kasım'da gerçekleşen depremde ölenlerin sayısının 620'ye ulaştığını belirtti.

Kemali, depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kentinde olduğunu sözlerine ekledi.

Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar günü gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran'da 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.