  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.837
    EURO 4.519
  • BIST 109156.47
    ALTIN 153.256
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak-İran sınırındaki depremde ölü sayısı 620'ye çıktı

Irak-İran sınırındaki depremde ölü sayısı 620'ye çıktı

Irak-İran sınırında geçen ay meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 620 olarak açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak-İran sınırındaki depremde ölü sayısı 620ye çıktı

Irak-İran sınırında geçen ay meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde ölenlerin sayısının 620'ye yükseldiği bildirildi.

Mehr haber ajansına konuşan Kirmanşah Adli Tıp Kurumu Müdürü Artin Kemali, 12 Kasım'da gerçekleşen depremde ölenlerin sayısının 620'ye ulaştığını belirtti.

Kemali, depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kentinde olduğunu sözlerine ekledi.

Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar günü gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran'da 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler: iran, Irak, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER