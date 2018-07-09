Irak ile İran arasında 4 sınır kapısı açılacak

Irak medyasına açıklama yapan Racih Musevi, Irak ile İran arasında iktisadi ve sanayi ticaretinin arttığını, iki ülke arasında demiryolu kurulması konusunda da çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Irak ve İran İçişleri Bakanlarının anlaşması ile 4 sınır kapısının açılacağını söyleyen Musevi, "İran ürünleri için Irak’ta daimi fuarların kurulması, iki ülkenin demiryolu ile birbirine bağlanması ve sınır limanlarının geliştirilmesi ülkelerimizin iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

Kaynak: Alsabah News