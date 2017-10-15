Irak Hükümeti: Kerkük'te PKK varlığı savaş ilanıdır

Irak Hükümeti, IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıkladı.
Irak Hükümeti Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçladı.
Irak Hükümeti, IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıkladı.
Irak Hükümeti, IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasında bulunarak, bunun savaş ilanı olduğunu açıkladı.
Irak Hükümeti Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçladı.