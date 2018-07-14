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Irak hükümeti Bağdat'ta internet erişimini kesti

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesti.

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Irak hükümeti Bağdatta internet erişimini kesti

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç lastikleri yakmaya başladı.

Irak güvenlik güçleri şehirdeki önlemleri artırdı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattı. 

Şehirdeki internet erişimi durduruldu

Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.

Bağdat'ta hizmet veren internet firmaları, ilgili bakanlıkların başkentte internet erişimini durdurduğunu açıkladı. 

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Kaynak: AA 

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