Irak güçlerinin Kerkük'teki ilerleyişi sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.

Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı İbadi'den açıklama

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi.

Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi.

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de işbirliği yapılmasını istedi.

Haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarılarak, İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Salihi'den Türkmenlere 'Kendinizi koruyun' çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını istedi.

Salihi, yaptığı görüntülü konuşmasında, Türkmenlere seslenerek, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın." dedi.

DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e bağlı Tazehurmatu ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.

Operasyon komutanından merkezi yönetim güçlerine ateş açmamaları uyarısı

Bu arada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'teki silahlı gruplara, merkezi yönetim güçlerine ateş açmamaları uyarısı yaptı.

Komutanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'te silahlı grupları, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerine ateş açmaması için uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etmiş, çıkan çatışmanın sürdüğünü belirtmişti.

Irak devlet televizyonu haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği belirtilmişti.

Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.

Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı

Irak'ın Kerkük kent merkezine doğru harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında, Tazehurmatu kasabası yakınlarında çatışma çıktığı bildirildi.

Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti.

Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Bunun yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü.

Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin de Peşmerge tarafından durduruluğunu kaydetti.

Irak güçlerinin Kerkük'teki ilerleyişi sürüyor

Irak güçlerinin, Kerkük'ün bazı bölgelerinde kontrolü sağlayarak ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, "Kerkük'te güvenliği sağlama operasyonları kapsamında Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolunda kontrol sağlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağlayarak ilerlediği aktarılıdı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan açıklama

Bu arada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te Arap, Kürt, Türkmen ve Hiristiyanların güvenliğini sağlama sorumlulukları olduğu belirtilerek, "Tüm memurlara, yerel güvenlik ve polis güçlerine acilen işyerlerine gitmeleri ve mesailerine devam etmeleri çağırısında bulunuyoruz." denildi. AA