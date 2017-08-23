  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.128
  • BIST 108981.55
    ALTIN 144.969
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak güçleri Telafer'de 2 mahalleyi daha DEAŞ'tan geri aldı

Irak güçleri Telafer'de 2 mahalleyi daha DEAŞ'tan geri aldı

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer'in kent merkezindeki 2 mahalleyi daha geri aldığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak güçleri Telaferde 2 mahalleyi daha DEAŞtan geri aldı

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer'in kent merkezindeki 2 mahalleyi daha geri aldığı belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Telafer kent merkezinin güneyinde Kifah Cunub ve doğusundaki Tenek mahallelerinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların kent merkezinin doğusunda Nasır Mahallesi'nde şiddetli bir şekilde devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Irak güçleri dün girdikleri Telafer kent merkezinde Kifah Şimali ve Nur mahallelerini terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.

ABD topçu birliklerinin destek verdiği Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna Irak ordusu, federal polis güçleriyle İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi güçleri katılıyor. 

Etiketler: Irak güçleri, telafer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER