Irak güçleri Telafer'de 2 mahalleyi daha DEAŞ'tan geri aldı

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer'in kent merkezindeki 2 mahalleyi daha geri aldığı belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Telafer kent merkezinin güneyinde Kifah Cunub ve doğusundaki Tenek mahallelerinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların kent merkezinin doğusunda Nasır Mahallesi'nde şiddetli bir şekilde devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Irak güçleri dün girdikleri Telafer kent merkezinde Kifah Şimali ve Nur mahallelerini terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.

ABD topçu birliklerinin destek verdiği Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna Irak ordusu, federal polis güçleriyle İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi güçleri katılıyor.