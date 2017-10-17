Irak güçleri, tartışmalı bölgelerin tamamında kontrolü sağlıyor

Irak ordusu, ülkenin kuzeyinde tartışmalı bölgeleri teker teker Peşmergeden geri alıyor.

Kerkük, Duhok, Tuzhurmatu, Sincar, Diyale'den sonra İran-Irak sınırındaki Hanekin ilçesi de Irak güçlerinin kontrolüne geçti.

Peşmerge son olarak Mahmur'dan çekiliyor. Kerkük petrollerinde de Irak hükümeti büyük ölçüde denetimi sağladı.

Operasyon, bölgede Talabani yanlıları ile Barzani yanlıları arasında ayrılığa yol açtı. Kerkük'te denetimi sağlayan Irak güçleri IKBY ile tartışmalı bölgelerin tamamında otoritesini yeniden tesis ediyor.

Kerkük, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Duhok, Başika, Sincar, Diyale, Irak güçleri kontrolüne geçti.

Talabani'ye bağlı peşmergelerin Diyale iline bağlı 5 kasabayı Bağdat yönetimine teslimi konusunda anlaşma sağlandı. Peşmerge, İran - Irak sınırındaki Hanekin ilçesinden de çekiliyor.

Mahmur'da peşmergenin çekilmesinin ardından, Irak güçleri kasabaya girmeye başladı.

Erbil'in güneybatısında yer alan Mahmur ilçesi, 2003'ten bu yana Peşmerge güçlerinin denetiminde bulunuyordu.

Siviller Haşdi Şabi'yi sevinç gösterileriyle karşılarken, bir bölümü ise kasabayı terkediyor. Kerkük ve diğer yerlerde de Irak güçlerine yönelik sevinç gösterileri yapılıyor.

PKK'lı teröristlerin ise, peşmerge ile birlikte Kerkük'ten çekildiği haberleri geliyor. Irak güçleri, Kerkük'te peşmergenin çekildiği 2 büyük petrol sahasında daha kontrolü sağladı.

IKBY'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu. Irak ordusu ayrıca sabahın erken saatlerinde konuşlandıkları Musul'un Kayyara ilçe merkezine doğru hareket etti.

Öte yandan peşmergenin direniş göstermeden çekilmesi, Barzani ve Talabani yanlıları arasında gerginliğe yol açtı. Barzani yanlıları, Talabani yanlılarını İran ile işbirliği yapmakla suçladı.

Irak Meclisi de son gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplanıyor.

