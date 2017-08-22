  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.115
  • BIST 109161.58
    ALTIN 144.851
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak güçleri ilk kez Telafer'e bağlı bir semti ele geçirdi

Irak güçleri ilk kez Telafer'e bağlı bir semti ele geçirdi

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinde ilk kez bir semti terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak güçleri ilk kez Telafere bağlı bir semti ele geçirdi

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinde ilk kez bir semti terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı belirtildi.

Irak ordusuna bağlı Çevik Kuvvet Sözcüsü Abdulemir Muhammedavi, "Çevik Kuvvet güçlerimiz, Telafer'in batısındaki Kifah el-Şimali semtini DEAŞ'tan kurtardı." dedi.

Muhammedavi, başlarda yoğun çatışmalar yaşansa da güvenlik güçlerinin DEAŞ'ın direniş hattını kırarak söz konusu semtte kontrolü sağladığını ifade etti.

Telafer operasyonlarını yürüten Korgeneral Abdulemir Yarullah da yaptığı yazılı açıklamada, 16.Tugay güçlerinin Telafer'e bağlı Kesk Petrol Rafinerisi'ni DEAŞ'tan geri aldığını duyurdu.

Yarullah, Irak güçlerinin ayrıca Taştiyye ve Tel el-Simen köylerini de kurtardığını kaydetti.

Etiketler: Irak, Musul, telafer, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER