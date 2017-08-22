Irak güçleri ilk kez Telafer'e bağlı bir semti ele geçirdi

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinde ilk kez bir semti terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı belirtildi.

Irak ordusuna bağlı Çevik Kuvvet Sözcüsü Abdulemir Muhammedavi, "Çevik Kuvvet güçlerimiz, Telafer'in batısındaki Kifah el-Şimali semtini DEAŞ'tan kurtardı." dedi.

Muhammedavi, başlarda yoğun çatışmalar yaşansa da güvenlik güçlerinin DEAŞ'ın direniş hattını kırarak söz konusu semtte kontrolü sağladığını ifade etti.

Telafer operasyonlarını yürüten Korgeneral Abdulemir Yarullah da yaptığı yazılı açıklamada, 16.Tugay güçlerinin Telafer'e bağlı Kesk Petrol Rafinerisi'ni DEAŞ'tan geri aldığını duyurdu.

Yarullah, Irak güçlerinin ayrıca Taştiyye ve Tel el-Simen köylerini de kurtardığını kaydetti.