Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma

Peşmerge 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki, Irak güçleri ile Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Erbil-Kerkük kara yolu üzerinde yer alan Altunköprü kasabası çıkışında çatışmanın başladığını bildirdi.

Kerküki, çatışmanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, Haşdi Şabi'den 9 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Kerkük kent merkezinden yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Altunköprü, 20 Ekim tarihinde Irak güçlerince Peşmerge'den alınmıştı.

Musul'un kuzeybatısındaki çatışmalar sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Musul'un kuzeybatısında sabah saatlerinde Peşmerge'nin, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'ye ait 3 tank, 5 Hummer ile 1 zırhlı personel taşıyıcıyı imha ettiği ileri sürüldü.

Musul'un kuzeybatısından, Türkiye-Irak-Suriye üçgeninde yer alan Fişhabur'a doğru başlatılan askeri operasyona Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları, Abbas Birlikleri, Ketaib Cundu'l İman ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil müdahale birliklerinin katıldığı bilgisi verildi.

IKBY Güvenlik Ajansı daha önce yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi ve Irak güçlerinin hedefinde, Rabia Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Suriye'ye açılan gayriresmi Fişhabur geçiş güzergahı olduğunu iddia etmişti.

Irak güçleri dün, Musul'un kuzeybatısındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağlamıştı.