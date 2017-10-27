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Buradasınız : » » 'Irak güçleri ile Peşmerge anlaştı' iddiası

'Irak güçleri ile Peşmerge anlaştı' iddiası

Irak ile IKBY arasında ateşkes sağlandığı ileri sürüldü. Cephelerden çatışma haberleri kesildi.

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Irak güçleri ile Peşmerge anlaştı iddiası

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamaya göre, Irak güçleri ile peşmerge ateşkes konusunda anlaştı.

Koalisyon sözcüsü ateşkesin bütün cepheleri kapsadığını duyurdu.

Cepheden gelen haberlerde de yeni çatışma yaşanmadığı belirtiliyor.

IKBY'li yetkililer, Bağdat ile Erbil arasında görüşmelerin başlayabilmesi için bir tarih belirleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bağdat, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

BM'den 'güç kullanmaktan kaçının' çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Irak'ın toprak bütünlüğünün önemini bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak güçleri ile peşmergeye "güç kullanmaktan kaçının" çağrısı yaptı, yapıcı diyalog başlatılmasını istedi.

Tillerson, İbadi ile görüştü

Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü, Erbil'in diyalog önerisini kabul etmeye çağırdı.

Tillerson, Bağdat'ı İran ile değil, Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya çağırdı.

Irak Başbakanı İbadi ise IKBY'nin referandumun sonuçlarını tamamen iptal etmesini istedi.

İbadi, "IKBY, havalimanları ve sınır kapılarını federal yönetime teslim etmeli." dedi. 

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Etiketler: Irak, IKBY, ateşkes, abd
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