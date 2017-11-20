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IKBY'nin gayriresmi referandumu için iptal kararı

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:42



