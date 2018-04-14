Irak Dışişleri Bakanlığı: Saldırı terörü genişletebilir

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava saldırıları çok tehlikeli bir gelişme. Böyle bir eylemin tehlikeli sonuçları olabilir. Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit edebilir ve terörizme genişlemek için başka bir fırsat sunabilir" denildi.

Bakanlık Arap liderlere Pazar günü Suudi Arabistan'da yapılacak bir zirvede durumu görüşmek üzere çağrıda bulundu.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters