  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Irak, DEAŞ ile mücadelede 100 milyar dolar kaybetti

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede 100 milyar dolar kayıp yaşadıklarını belirtti.

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Irak, DEAŞ ile mücadelede 100 milyar dolar kaybetti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "DEAŞ'la ülkenin kuzey ve batısındaki mücadelede 100 milyar dolarlık kayıp yaşadık. Iraklılar, ülkenin bütünlüğünü korumada başarılı oldu." dedi.

Bağdat ile Erbil arasındaki krize ilişkin İbadi, "Kürt halkıyla ara buluculuğa ihtiyacımız yoktur. Peşmerge güçleri vatanseverdirler. Irak ordusuna karşı gelmeyenlerin (Peşmerge) ihanetle suçlanması üzücü." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, Haşdi Şabi'nin silahlı bir yapı olduğu için seçimlere katılmayacağını yineleyerek, seçimlerin zamanında (Mayıs 2018) yapılacağını vurguladı.

İbadi, son dönemde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete de değinerek, ülke egemenliği açısından önemli bir ziyaret olduğunu kaydederek, ABD ile bazı bölge ülkeleri arasında tansiyonunun yükseltilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ, Terörle Mücadele
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