  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan 'referandum' açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, "BM Irak Misyonu Temsilcisi'nin referandumla ilgili önerisini aldık. Bu öneriyi anayasal olmayan maddeler içerdiği için reddettik" dedi.

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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısından referandum açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma ilişkin Birleşmiş Milletler Irak Misyonu'nun konuyla ilgili önerisini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiklerini belirtti.

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, detay vermeksizin "BM Irak Misyonu Temsilcisi'nin referandumla ilgili önerisini aldık. Bu öneriyi anayasal olmayan maddeler içerdiği için reddettik." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Misyon ayrıca müzakereler için süreç tanıdı ancak bunu da müzakerelere başlamadan ön şart olarak değerlendirdiğimiz için reddettik." ifadelerini kullanan Maliki, IKBY'nin referandum yapmasını kabul etmediklerini ve sonuçlarını da tanımayacaklarını yineleyerek, bunun anayasaya açık şekilde ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

Maliki, ayrıca IKBY'ye Irak Federal Mahkemesi'nin verdiği "durdurma kararına uyma ve referandumu acilen iptal etme" çağrısı yaptı.

Irak eski Başbakanı Maliki, hükümet ve meclisin kriz olarak değerlendirdiği referandumla ilgili tutumunu desteklediğini ifade etti.

Etiketler: Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, ıkby referandum
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