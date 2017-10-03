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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki'den Türkiye açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Türkiye’nin Irak’ın birliğini desteklemesi ve ayrılık girişimlerini reddetmesi rolünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Malikiden Türkiye açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Türkiye’nin Irak’ın birliğini desteklemesi ve ayrılık girişimlerini reddetmesi rolünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maliki’nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Maliki’nin Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşmede siyasi gelişmeler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru referandumuyla, Bağdat-Erbil arasında askıda kalan sorunların çözümü için azami çabanın harcanması konuları ele alındı.

Maliki'nin ayrılık girişimlerini durdurmak için Irak, Türkiye ve İran arasındaki koordinasyonun önemine değindiği görüşmede, "Üç ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve dayanışması geniş ekonomik iş birliğinin önünü açacak." dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki'nin ayrıca, Irak’ın birliği ve her türlü ayrılık girişimlerini reddetmesinden dolayı Türkiye yönetiminin rolünün memnuniyet verici olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Türk Büyükelçi Yıldız'ın da Türkiye’nin Irak’a desteğini ifade ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Irak’ın egemenliğine önem verdiklerini belirttiği ifade edildi.

Etiketler: türkiye açıklaması, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki
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