Irak Cumhurbaşkanı Masum: Meclisin kararı anayasaya aykırı

Irak, 12 Mayıs'ta sandık başına gitmiş, Irak meclisi oy çokluğu ile yurt dışındaki oyların tamamının iptal edilmesi, yurt içindeki oyların yüzde 10'unun da elle sayılması kararını almıştı.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Irak meclisinin iki gün önce, seçim sonuçlarının bir kısmının iptal edilip, bir kısmının ise elle sayılması yönünde verdiği kararın, anayasaya ve yasalara aykırı olduğu kanaatindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Meclisin kararına tepki

Öte yandan Irak devlet televizyonu "Irakıyye"nin haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, meclisin seçim sonuçlarının bir kısmının iptal edilmesine ilişkin çıkardığı karar kapsamında Irak Federal Mahkemesi'nden bir açıklama yapmasını istedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise bugün yaptığı açıklamada, yurt dışı dahil olmak üzere ülke genelindeki 1021 sandıktaki oyların tamamen iptal ettiğini duyurmuştu.

Ülkedeki siyasi partiler de Irak Cumhurbaşkanı Masum gibi, meclisin oyları iptal etme yetkisinin olmadığını belirterek, söz konusu karara tepki gösteriyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran, dün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına olası bir müdahalenin ülkeyi iç çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet için görüşmeler devam ediyor

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki "Sairun Koalisyonu" 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye ile takip etmişti.

Ülkede yeni bir hükümet kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor, ancak henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

Kaynak: AA