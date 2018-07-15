Irak Basra'da protestocular İl Meclis binasına zorla girdi

Basra Emniyet Teşkilatı'nda görevli Cebbar el-Mansuri, onlarca göstericinin, çevredeki sıkı güvenlik önlemlerine rağmen Basra İl Meclis binasına girdiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin, protestocuları uzaklaştırmak ve dağıtmak için havaya ateş açtığını ancak binaya ulaşmalarını engelleyemediğini anlatan Mansuri, kamu malını korumak için gönderilen destek güçlerin bölgeye ulaştığını belirtti.

Mansuri, emniyet güçlerinin göstericilerin bina önüne kurduğu çadırları yıktığını, bununla eylemcileri dağıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesini istiyorlar

Başbakan Haydar el-İbadi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da geçen Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Meysan şehrinde önceki gün düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: AA