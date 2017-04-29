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Irak Başbakanı İbadi'den Şiilere çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki Şiilere "Bu ülkeyi hepimiz birlikte yönetmeliyiz" çağrısı yaptı.

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Irak Başbakanı İbadiden Şiilere çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki Şiilere "Bu ülkeyi hepimiz birlikte yönetmeliyiz" çağrısı yaptı.

İbadi, Bağdat'ta düzenlenen "Ulusal Birlik" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Şiilere seslenmek istiyorum. Bu ülkeyi hepimiz birlikte yönetmeliyiz." dedi.

Sünnilere de seslenen İbadi, "Bölgelerinizin kurtarılması için tüm Iraklılar sizinle birlikte mücadele verdi. Önceliğimiz, tüm vatandaşlarımız için barış ve onurlu yaşam temin etmek. Bu vatan farklı aidiyetleriyle tüm Iraklılarındır." diye konuştu.

"Güvenlik güçlerimizin sürdürdüğü savaş kolay değil." ifadesini kullanan İbadi, bazı tarafların, bu güçlerin moralini bozmaya yönelik çalışmalar içinde bulunduğunu savundu.

İbadi, konuşmasını "Musul'un kurtarılması yakınlaştı. DEAŞ'ın yalanlarına inanmayın." sözleriyle tamamladı. AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
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