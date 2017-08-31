  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.473
    EURO 4.107
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.749
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Başbakanı İbadi: Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı İbadi: Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Başbakanı İbadi: Telafer terör örgütü DEAŞtan tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

İbadi yazılı açıklamasında, "Zafer tamamlandı ve Telafer tamamen kurtarıldı. Ordu, federal polis, terörle mücadele, Haşdi Şabi, çevik kuvvet güçleri ve Telafer halkının desteğiyle ilçeye Irak bayrağı asıldı." ifadelerini kullandı.

Telafer'in kurtarılmasıyla Musul vilayetinin tamamının güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini belirten İbadi, şunları kaydetti:

"DEAŞ'a diyoruz ki: Nerede olursanız olun topraklarımızı kurtarmaya geliyoruz. Önünüzde ya ölüm ya da teslimiyet var."

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Irak güçleri, Telafer'i kurtarmak için 20 Ağustos'ta operasyona başlamış, 27 Ağustos'ta ilçe merkezinin kurtarıldığı bildirilmişti. 

Etiketler: telafer, Irak, Haydar el-İbadi, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER