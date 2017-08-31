Irak Başbakanı İbadi: Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

İbadi yazılı açıklamasında, "Zafer tamamlandı ve Telafer tamamen kurtarıldı. Ordu, federal polis, terörle mücadele, Haşdi Şabi, çevik kuvvet güçleri ve Telafer halkının desteğiyle ilçeye Irak bayrağı asıldı." ifadelerini kullandı.

Telafer'in kurtarılmasıyla Musul vilayetinin tamamının güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini belirten İbadi, şunları kaydetti:

"DEAŞ'a diyoruz ki: Nerede olursanız olun topraklarımızı kurtarmaya geliyoruz. Önünüzde ya ölüm ya da teslimiyet var."

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Irak güçleri, Telafer'i kurtarmak için 20 Ağustos'ta operasyona başlamış, 27 Ağustos'ta ilçe merkezinin kurtarıldığı bildirilmişti.