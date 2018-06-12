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Irak Başbakanı İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

Irak Başbakanı İbadi, seçimlerin tekrarlanması tartışmalarına ilişkin, seçimlerin yeniden yapılması çağrılarını reddetti.

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Irak Başbakanı İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçimlerin tekrarlanması tartışmalarına ilişkin, Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Seçimler yapıldı. Geriye dönüş yok artık. Bunun iptal edilmesinde ne hükümetin ne de meclisin yetkisi var. Yeni hükümetin kurulması için ilerleme sağlanmalı. Seçimlerin iptali yargı kararına bağlıdır." dedi.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın sonrası seçimlerin iptal edilip, yeniden yapılması çağrısı yapmıştı.

İbadi, "İlk soruşturma sonuçlarına göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı." diye konuşmuştu.

Yangınla ilgili dün 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçim
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