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Irak Başbakanı İbadi: PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK ve diğer hiçbir silahlı örgütün Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

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Irak Başbakanı İbadi: PKKnın Türkiyeye saldırmasına izin vermeyiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan seçimlere hile karıştığı iddialarını dile getirerek, hile yapan tarafların yakalanıp cezalandırılması için yargı erkine çağrı yaptı.

Irak'ta seçimler sonrası yeni hükümetin kurulmasında yaşanan gecikmeye ilişkin İbadi, "Anayasal boşluk yok. Irak Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladığı günden itibaren, yeni meclis kurulup Cumhurbaşkanını seçecek. O da hükümet kurma görevini verene kadar hükümetimizin süresi devam edecek." dedi.

Bağdat'ın merkezinde Haşdi Şabi milisleriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaya yönelik soruyu da İbadi, "Konu çözüldü. Çatışmaya neden olan kişi yakalandı yargıya teslim edilmesi için sorgu süreci devam ediyor." yanıtını verdi.

"PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz"

Irak Başbakanı İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e terör örgütü PKK'ya yönelik saldırılarının sorulması üzerine, PKK ve diğer hiçbir silahlı örgütün Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini ve Irak güvenlik güçleri dışındaki yapılanmaların ülkede barınmasına anayasal olarak izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK, türkiye
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