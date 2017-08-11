  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İnternet sitesi yöneticilerine "Mossad" gözaltısı

İnternet sitesi yöneticilerine "Mossad" gözaltısı

İran'da "Ammariyun" adlı internet sitesinin iki yöneticisi, "İsrail gizli servisi Mossad'la bağlantıları olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İnternet sitesi yöneticilerine &quot;Mossad&quot; gözaltısı

İran'da aşırı muhafazakar kanada yakınlığıyla bilinen "Ammariyun" adlı internet sitesinin iki yöneticisi, "İsrail gizli servisi Mossad'la bağlantıları olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran'ın muhafazakar milletvekillerinden Mahmut Sadıki, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram yönetim sorunları konusunda yaptığım çalışmalar sırasında Ammariyun sitesinin bazı yöneticilerinin, Mossad ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla gözaltına alındıkları bilgisine ulaştım." ifadesini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'e olan yakınlığı ve "aşırı muhafazakar" yapısıyla bilinen Ammariyun internet sitesi, hükümet karşıtı Cevan, Keyhan gazetelerinde yer alan makalelerin yanı sıra muhafazakar yazarlara ait görüşlere de sıkça yer veriyor.

Etiketler: MOSSAD, israil, iran, ammariyun, israil istihbarat
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