İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışı "yasal" sayıldı

"Silah Ticaretine Karşı Kampanya" (CAAT) adlı sivil toplum örgütünün başvurusu üzerine başlayan yargı sürecinde Yüksek Mahkeme, İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışının yasal olduğuna hükmetti.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlardaki sivil can kayıpları nedeniyle bu ülkeye silah satışının askıya alınması talebini inceleyen mahkemenin kararında, hükümetin sunduğu "ulusal güvenliği ilgilendiren gizli delillerin" etkili olduğu kaydedildi.

CAAT'tan yapılan açıklamada kararın temyize götürüleceği bildirildi.

İngiltere'de çok sayıda insan hakları örgütü Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması için de kampanya yürütüyor.

İngiltere Suudi Arabistan'a aralarında Typhoon ve Tornado savaş uçakları ile güdümlü füzelerin de yer aldığı büyük çapta silah ihracatı yapıyor. İngiltere'nin 2015’den bu yana Suudi Arabistan'a yaklaşık 3,5 milyar sterlinlik silah sattığı belirtiliyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.

Ülke iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.